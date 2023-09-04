Чи можна полагодити биті пікселі на екрані телефону: мало хто знає

Биті пікселі можуть з’явитися через фізичні дефекти в матриці дисплея, неправильну експлуатацію або випадкові пошкодження.

Биті пікселі, інакше їх ще називають "мертві", — це пікселі на рідкокристалічному дисплеї (LCD), які не функціонують так, як треба. Вони заважають менше, ніж тріщини на екрані, хоча користуватися телефоном із розбитим екраном взагалі не рекомендується.

Але все ж таки викликають дискомфорт. Деякі з них залишаються постійно вимкненими та відображаються, як чорні точки на екрані, інші — постійно увімкненими та помітні як яскраві білі точки. Ще є так звані "заморожені" пікселі, що застрягли в одному певному кольорі та не реагують на зміни зображення.

Гарантія на більшість сучасних пристроїв включає ремонт або заміну битих пікселів на новому пристрої, якщо їхня кількість перевищує певний поріг. Портал iTechua зазначає, що найчастіше проблеми з екраном смартфона виникають під час користування гаджетом.

Як виправити биті пікселі — прості кроки

Зазвичай вони виникають через заводський шлюб або механічне пошкодження екрана та усуваються лише за допомогою заміни матриці. Але іноді питання допомагає вирішити програма з Google Play (Play Маркет). Ця безплатна програма називається Dead Pixels Test and Fix.

Інструкція із застосування:

Переконайтеся, що телефон заряджено.

Завантажте та запустіть програму.

Перейдіть до розділу "Лікування пікселів".

Натисніть "Старт" та дочекайтеся закінчення процесу.

Зазвичай процедура займає близько 40 хвилин. Якщо з першого разу не допомогло, спробуйте повторити процес або легко помасажувати пальцями ділянку дефекту. До речі, через цей додаток можна перевірити екран на наявність битих пікселів, яких не видно неозброєним оком.

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