Що робити, якщо телефон не заряджається: три речі, на які треба звернути увагу

Через що може не заряджатися телефон

В умовах сучасного світу смартфон став одним із головних пристроїв у повсякденному житті будь-якої людини. Постійне його використання призводить до необхідності часто його заряджати, проте що робити, якщо ви підключили гаджет до мережі, а заряджання не почалося.

Як говориться в матеріалі itechua, всього є кілька основних проблем, через які телефон перестав заряджатися. Втім, спочатку все ж таки перевірте, що розетка справна, а в будинку є електроживлення.

Якщо з цим все гаразд, то зверніть увагу на такі речі:

Можливо, несправність криється в адаптері, а щоб це перевірити спробуйте зарядити телефон від USB комп’ютера або ноутбука;

проблемою може бути поломка кабелю, що часто трапляється, якщо телефоном користуватися під час заряджання. Спробуйте зарядити телефон іншим кабелем, якщо такий є;

забруднення роз’єму теж може бути проблемою, спробуйте його прочистити.

Згадані три проблеми є найпоширенішими, проте якщо нічого з цього не допомагає, то поїздки до сервісного центру не уникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.