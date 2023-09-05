Плями на екрані телефону: чому з’являються і як вирішити проблему

Причини виникнення плям можна визначити за їх кольором

"Клякси" на екрані смартфона можуть з’являтися з різних причин і мати різний характер. Найбільш очевидною є падіння. Якщо телефон упав і не розбився, він може отримати внутрішні пошкодження. Наслідки цього виявляються як виникненням плям, так і іншими прихованими поломками, які ви помітите набагато пізніше.

Портал iTechua зазначає, що причина появи на екрані безпосередньо залежить від кольору дефектної ділянки. Подібні мітки завдають величезної незручності.

Що за плями на екрані телефону — залежить від кольору

Чому на екрані телефону жовті плями — вони з’являються через вплив високих температур, таких як потрапляння прямих сонячних променів, перегрів корпусу або постійне використання без блокування екрана. Можна спробувати прикласти холодний предмет до дефектного місця, але ймовірність усунення в такий спосіб вкрай мала і, швидше за все, допоможе лише заміна.

Чорні плями з’являються від попадання в корпус вологи або механічних пошкоджень. Тут допоможе лише заміна дисплея.

Як позбутися фіолетових плям на екрані телефону — вони з’являються внаслідок потрапляння вологи. Просушіть телефон. Якщо сушіння після контакту з водою не допомогло, залишається лише замінити екран.

Кольорові плями можуть з’явитися з будь-якої з описаних вище причин. А ще можуть виникнути через збій у роботі програмного забезпечення. У ряді випадків можна вирішити проблему, скинувши телефон до заводських параметрів або оновивши прошивку.

Щоб не стикатися з такими питаннями, фахівці рекомендують:

акуратно користуватися гаджетом;

контролювати температуру корпусу;

не залишати на прямому сонці;

не залишати екран весь час увімкненим.

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