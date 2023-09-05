Ці поради допоможуть вам заощадити: що не можна робити із зарядкою телефону, щоб не довелося купувати нову

Навички, які дозволять вам максимально продовжити термін служби вашого обладнання.

Зарядний пристрій мобільного телефону може швидко зламатися. На щастя, можна продовжити термін його служби, уникаючи певних дій та набуваючи гарних звичок.

Щоб запобігти ламанню зарядного пристрою, необхідно відмовитися від звичок, які ставлять під загрозу тривалість його життя, пише santeplus. П’ять корисних порад – далі.

Як продовжити термін служби зарядного пристрою

Не купуйте дешеві зарядні пристрої

Вони більш схильні до перегріву та забезпечують меншу потужність, ніж офіційні зарядні пристрої. Результат: Заряджання телефону займає більше часу. Щобільше, вони можуть навіть мати виробничі дефекти, які скорочують термін їхньої служби.

Не намотуйте кабель

Рекомендується уникати занадто частого намотування кабелю, оскільки це скорочує термін його служби.

Майте кілька зарядних пристроїв

Рекомендується мати зарядний пристрій вдома та один на роботі, щоб уникнути необхідності надто часто носити його із собою.

Правильно вимикайте телефон

Те, як ви відключаєте телефон, також має вирішальне значення для зарядного пристрою. Рекомендується не тягнути за кабель, а тримати за кінець, тягнувши смартфон. Кабель не слід розміщувати під чимось важким, щоб він прослужив довго.

Майте захисний чохол

Щоб зберегти зарядний пристрій, рекомендується придбати захисні пристрої для кабелів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.