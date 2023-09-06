Смуги, вигоряння та чорний екран на телефоні: чому виникають і що з цим робити

Ряд проблем може виникати через збій у програмному забезпеченні

Поява вертикальних або горизонтальних смуг, бліді сліди попереднього зображення після його зникнення, плями на екрані телефону або чорний екран — такі дефекти, швидше за все, вимагатимуть додаткових вкладень для їх усунення. Але в деяких випадках проблему вдається вирішити без спеціалістів.

Портал itechua зазначає, що екран — не тільки одна з найважливіших, але й одна з найпроблемніших частин телефону. Фахівці розповідають, що робити, якщо екран телефону не працює чи функціонує некоректно.

Звідки беруться смуги на екрані телефону

Іноді смуги на дисплеї з’являються через збій у програмному забезпеченні смартфона. Щоб перевірити це, перейдіть в безпечний режим Android:

затисніть кнопку вимкнення смартфона;

на вікні, затисніть кнопку "Вимкнути";

підтвердьте перехід у безпечний режим;

зачекайте, поки телефон перезавантажиться.

Якщо в безпечному режимі смуги немає, а у звичайному є, то цю проблему можна вирішити шляхом скидання налаштувань телефону. Однак найчастіше смуги виникають внаслідок падіння гаджета чи інших механічних впливів. Внаслідок цього могла пошкодитись матриця або шлейф, який з’єднує її із системною платою. Цю проблему доведеться вирішувати лише шляхом звернення до сервісу.

Залишкове зображення на екрані

Так називається дефект, при якому на одному тлі постійно проглядаються силуети, бліді сліди інших картинок, іконок додатків та інше. Ця проблема притаманна багатьом смартфонам. З’являється вона через порушення правил експлуатації — якщо, наприклад, залишати гаджет із постійно увімкненим екраном, — і її не вдасться усунути самостійно. Швидше за все, дисплей доведеться міняти. Але якщо користуватися функціями автояскравості та автоблокування екрана, а також контролювати нагрівання корпусу, можливість появи цього дефекту можна знизити.

Що робити, якщо на телефоні чорний екран

Якщо перші дві проблеми дозволяють хоч якось користуватися телефоном навіть із дискомфортом, то чорний екран робить це практично неможливим. Якщо така несправність виникла, переконайтеся, що він працює. Для цього перезавантажте Android або зателефонуйте на телефон.

Якщо гаджет не відгукується, спочатку спробуйте поставити його на зарядку, раптом він несподівано повністю розрядився. Якщо ні, залишається лише нести до фахівців. Що робити, якщо на телефоні чорний екран, але він працює – відповідь така сама. Усунути цю несправність можна лише у сервісному центрі. Швидше за все, у телефоні пошкодився або від’єднався шлейф, який з’єднує дисплей із робочою платою.

Раніше ми розповідали, що якщо телефон упав і не розбився, нічого не робити буде помилкою. Саме у таких випадках пізніше виникають приховані поломки.