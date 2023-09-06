Лише одне натискання: як максимально швидко зарядити смартфон

Ця функція вимикає передачу всіх сигналів

Нерідко трапляються ситуації, потрібно зарядити смартфон максимально швидко. Для цього існує простий лайфхак, за допомогою якого всього за кілька хвилин на телефоні може додатись близько 10-15% заряду.

"Телеграф" розповідає, що потрібно зробити, щоб активувати цю корисну фішку, яка є абсолютно у кожному смартфоні. Для цього потрібно натиснути лише одну кнопку.

У даному випадку йдеться про активацію режиму польоту на вашому гаджеті. Ця функція вимикає надсилання всіх сигналів. Після її активації всі види передачі даних: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, стільниковий зв’язок, які "пожирають" заряд, будуть відключені.

Таким чином, при включенні режиму польоту на телефоні, пристрій потрібно поставити на зарядку і він максимально швидко набере заряд, оскільки жодні програми та функції не заважатимуть йому.

Варто зазначити, що за кілька хвилин, звичайно ж, не вийде повністю відновити весь заряд на смартфоні, проте за допомогою активації цієї функції приблизно 10-15 відсотків за цей час точно набереться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про приховані функції та фішки iOS, про які багато власників "яблука" навіть не підозрювали.