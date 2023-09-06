Чому зарядка телефону пищить: лише одна з трьох причин безпечна для користувача

Щоб уникнути великих неприємностей іноді краще просто замінити виріб

Варто занепокоїтись, якщо зарядка для телефону починає пищати або видавати інші звуки. Зараз ми говоримо не про бездротову зарядку, а звичайний блок із USB-кабелем.

Портал itechua зазначає, що зарядні пристрої можуть видавати різні звуки. Це може бути як писк, так і тріск або шипіння.

Що означає, якщо блок заряджання пищить

Найпоширеніші причини:

характерні особливості перетворення струму;

несправність обмежувача струму в блоці;

проблеми із конденсатором.

Якщо перша причина абсолютно безпечна, наступні дві вимагають уваги. Через особливості перетворення струму через трансформатор заряджання може створювати ультразвукові хвилі та навіть вібрувати. Якщо в іншому все гаразд, — корпус і кабель не перегріваються, немає сторонніх запахів, але вас дратує цей звук на межі чутності, — то можете просто ставити гаджет на зарядку в іншій кімнаті.

Несправний або неякісний обмежувач струму в блоці живлення можна визначити по шуму навіть після відключення телефону, поганій реакції сенсора на екрані під час заряджання та значному перегріву. А конденсатор може здутися — через це виникають перебої в роботі, шум, і швидше за все, блок скоро поламається.

У цих випадках найпростіше купити новий зарядний пристрій. Звичайно, можна поміняти несправний конденсатор або дросель (обмежувач струму), але чи варто це витраченого часу та зусиль, вирішувати вам.

У будь-якому разі, якщо зарядний блок сильно нагрівається, пищить або розповсюджує запах горілої пластмаси, користуватися ним не рекомендується. Так ви убезпечите себе та своє майно від загоряння чи вибуху, які можуть статися з неякісним виробом або таким, що не цілком справний – такі випадки відомі.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо телефон не заряджається. На ці три речі слід обов’язково звернути увагу.