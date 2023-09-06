Чому небезпечно відключати блокування екрана смартфона: пояснення фахівців

Відключене блокування екрана смартфона — подарунок шахраям та ряд інших проблем

В сучасному світі майже всі користуються телефонами, та, імовірно, не всі користуються блокуванням екрану свого гаджета. Причини це робити чи не робити у кожного різні, однак фахівці стверджують, що без блокування екрана ваш телефон може бути вразливим.

Якщо на вашому смартфоні відсутні пароль або PIN-код — це дає змогу швидше та легше розблокувати пристрій без необхідності вводити код щоразу. Однак, це також може становити певні ризики для безпеки, — пише сайт iТechua.

Як відомо, блокування екрана слугує для захисту телефону від несанкціонованого доступу, чи то сторонніх осіб, навіть дітей.

Ризики відключення блокування екрана можуть призвести до:

Втрати особистих даних у разі втрати або крадіжки телефону.

Несанкціонованого використання безконтактної оплати без необхідності введення PIN-коду.

Можливості зловмисників отримувати доступ до ваших соціальних мереж і відправляти повідомлення від вашого імені або отримувати конфіденційну інформацію.

Потенціалу для фінансових шахрайств, таких як перекази грошей або онлайн-покупки за допомогою SMS-підтверджень від банку.

Тому власникам гаджетів рекомендується відключати блокування екрана тільки в разі, якщо ви абсолютно впевнені в безпеці свого пристрою або якщо він перебуває під постійним наглядом.

Як змінити блокування?

Найпростіший спосіб – зробити це через налаштування пристрою. Щоб вимкнути блокування екрана, знайдіть відповідний розділ у налаштуваннях вашого смартфона, перейдіть у розділ — "Безпека", "Захист", "Конфіденційність", "Екран блокування", "Екран" або "Блокування екрана", змініть тип блокування на "Ні" або "Деактивувати пароль".

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