Яку кнопку слід натиснути, щоб зарядити телефон швидше: хитрість, про яку не всі знають

Дотримуйтесь цієї поради, щоб швидше зарядити смартфон

Смартфони мають тенденцію дуже швидко розряджатися та дуже повільно заряджатися. Однак є хитрість, яка суттєво економить час під час заряджання смартфона.

З роками мобільні телефони втрачають все більшу автономність, і це може дуже засмучувати користувачів. Але завдяки цьому трюку ви не витрачатимете час на зарядку смартфона і, можливо, вам не доведеться заряджати його щодня, пише портал santeplus.

Як зарядити телефон швидше

Щоб зарядити смартфон швидше, вам потрібно буде натиснути лише одну кнопку. Зайдіть у налаштування смартфона та активуйте режим польоту на телефоні. Таким чином, всі функції вашого пристрою будуть деактивовані і він зможе підзарядитись, не використовуючи всі свої можливості. Оскільки WI-FI та мобільні дані не будуть активовані, вони не зможуть споживати всю енергію вашого смартфона.

Ви також можете використовувати режим польоту на мобільному телефоні, коли акумулятор майже розряджений. Це дозволить вам відключити всі ваші енергомісткі програми і ви не отримуватимете дзвінки та повідомлення, що заощадить заряд батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які програми швидше розряджають телефон. Якщо їх видалити, то батарея довше триматиме заряд.