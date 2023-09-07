Що робити, якщо забули PIN-код на телефоні: є три простих хитрощі

Декілька корисних лайфхаків допоможуть швидко вирішити проблему

Багато хто напевно хоч раз забував паролі або коди на телефоні. Якщо, наприклад, ви випадково забули свій PIN-код, це цю проблему можна вирішити легко і швидко.

Є кілька простих та корисних лайфхаків, які допоможуть відновити доступ до смартфона лише за кілька хвилин. Про це пише Meta.

Smart Lock

За допомогою цієї програми пристрій можна розблокувати трьома способами:

Розпізнавання осіб. При визначенні власника телефон розблокується після порівняння особи з фото

Безпечні місця. До телефону через Bluetooth підключається "Знайомий" апарат. У такий спосіб можна розблокувати смартфон;

Безпечне місце. Якщо на телефоні увімкнено GPS, людину направлять у точку, визначену як будинок. Коли місце зійдеться із заданим, телефон розблокується.

Додаток "Знайти мій пристрій"

Для цього лайфхака знадобиться сервіс Google Find for my device. Потрібно зайти в Equipment management з іншого пристрою, а далі у свій обліковий запис. Далі потрібно вибрати потрібний напис та натисніть "Блокувати". Потім ви зможете ввести новий пароль та вже за допомогою нього розблокувати телефон.

Батарея

Низький рівень заряду телефону може допомогти розблокувати пристрій. Тоді на екрані з’явиться вікно попередження, що залишилося менше ніж 10% заряду, потрібно натиснути на нього, зайти в розділ "Стан батареї" і натиснути кнопку "Назад", щоб потрапити в меню налаштувань. Потім у пункті "Безпека" можна вимкнути пароль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо телефон потрібно зарядити максимально швидко. Для цього потрібно активувати лише одну функцію на телефоні.