Не робіть це зі своїм iPhone: важливе правило врятує телефон

iPhone прослужить довше, якщо поводитися з ним акуратно під час зарядки

Apple не радить заряджати мобільні телефони вночі. Користувачам iPhone краще вибрати інший час, щоб поповнити заряд на своєму гаджеті.

Як повідомляє Mirror, багато користувачів люблять заряджати телефон уночі. Однак така звичка може бути небезпечною.

Apple випустила попередження про наслідки неправильного підключення телефону до електромережі. Так, технічний гігант радить завжди залишати гаджет на провідній зарядці в приміщенні, що добре провітрюється.

Тоді як зарядка смартфона під ковдрою чи подушкою несе підвищений ризик. У компанії не рекомендують спати на гаджеті, адаптері живлення або бездротовому зарядному пристрої. Заборонено класти перелічені предмети, підключені до джерела живлення, під ковдру, подушку чи тіло.

В Apple зазначили: ризик загоряння збільшується при використанні зарядів від сторонніх виробників. Це можливо, якщо адаптер не відповідає стандартам безпеки, що застосовуються компанією.

Крім того, небажано залишати гаджет у мережі біля води чи іншого джерела рідини. Волога разом з використанням пошкоджених кабелів або зарядних пристроїв може спричинити спалах, удар струмом і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нічна зарядка телефону загрожує так званим перезарядженням. Найкраще зберігати заряд смартфона на рівні від 20 до 80 відсотків.