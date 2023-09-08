Звички, які "вбивають" ваш телефон: чого не варто робити

Думайте, куди кладете свій смартфон, — кажуть фахівці

Сучасні технології давно стали невід'ємною частиною нашого життя — ПК, телефон та інші гаджети роблять наш побут зручнішим. Однак, є звички, які можуть нашкодити чи навіть "вбити" смартфон.

Щоб ваш телефон прослужив довше, насамперед до нього необхідно дбайливо ставитися, пише iТechua.

Експерти наполегливо не рекомендують класти смартфон аби-куди, адже поверхні можуть бути різними — вкриті пилом, брудом і бактеріями, їхня текстура буває іноді шорсткою, тому часто на екрані та корпусі пристрою виникають мікротріщини.

Не рекомендують також під’єднувати телефон до невідомих мережі Wi-Fi або пристрою Bluetooth — такі дії створюють ризик того, що ваш захист можуть зламати та вкрасти особисті дані. Також з метою безпеки фахівці рекомендують заряджати смартфони тільки "рідними" зарядними пристроями — в іншому випадку можна пошкодити акумулятор і навіть спровокувати загоряння батареї, тому користуватися варто тільки перевіреними зарядками.

Поганою звичкою є ще одна — під час заряджання гаджета грати в ігри й дивитися фільми. Від цього акумулятор швидко зноситься і ваш заряд триматиметься недовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нічна зарядка телефону загрожує так званим перезарядженням. Найкраще зберігати заряд смартфона на рівні від 20 до 80 відсотків.