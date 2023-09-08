Багато хто так робить — і помиляються: яка звичка повільно "вбиває" смартфон

Важливий момент, який потрібно знати під час зарядки пристрою

Акумулятор в наших смартфонах зазнає щоденного зносу, що з часом призводить до необхідності частіше заряджати мобільний пристрій. Є один простий лайфхак, який гарантовано продовжить термін служби акумулятора телефону.

Середня тривалість служби кожної батареї складає близько 500 повних циклів, пише Reader’s Digest, що зазвичай займає приблизно 1,5 року. Кожен повний цикл заряду акумулятора охоплює заряд від 0 до 100. Отже, чим більше повних циклів батарея вашого телефону пройде, тим швидше вам буде потрібно замінити її.

Як потрібно заряджати смартфон

Щоб продовжити термін служби акумулятора смартфона, варто заряджати його не повністю, а залишати заряд у межах 25-85%. Експерт наголошує, що це оптимальний рівень заряду для збільшення терміну служби батареї.

Як не можна заряджати телефон

Літій-іонні акумулятори можуть бути піддані сильним навантаженням. Однією з основних загроз для збереження акумулятора вашого мобільного телефону є його перезарядження понад 100 відсотків. Багато людей мають таку звичку і не розуміють, як вона може пошкодити акумулятор. Тому уникайте повної розрядки акумулятора та обмежтеся зарядкою до 85 відсотків.

Раніше ми писали, чому залишати iPhone на зарядці на всю ніч — можна. Потрібно лише увімкнути одну функцію.