Чому телефон ніколи не повинен повністю розряджатися: шкода нуля відсотків

Цієї звички важливо позбутися

Щоб ваш смартфон був максимально в робочому стані, важливо дбати про його акумулятор. Ось чому вам необхідно правильно заряджати телефон, уникаючи при цьому звичок, які можуть пошкодити ваш пристрій. І одна з них це повна розрядка гаджета.

Не рекомендується чекати, поки акумулятор повністю розрядиться, щоб зарядити смартфон, пише santeplus. Це потрібно було раніше за часів перших телефонів, проте не варто забувати, що прогрес не стоїть на місці.

Чому не варто садити телефон у нуль

Якщо ви заряджаєте телефон тільки тоді, коли він уже вимкнувся, адже повністю сів, це шкідливо для акумулятора. Чим ближче швидкість заряджання до нуля, тим довше вам доведеться залишати його підключеним до мережі, а це, отже, обмежить термін служби вашої батареї.

Для правильного використання заряду гаджета радять тримати на рівні від 40 до 80%.

Також фахівці не радять використовувати дешеві зарядні пристрої. Це лише здається гарним способом заощадити, але це найкращий спосіб пошкодити акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.