Не варто навіть якщо заряд показує нуль: три випадки, коли не варто заряджати телефон

Не допускайте цих помилок під час заряджання телефону.

Найчастіше акумулятор телефону виходить з ладу через неправильне використання зарядного пристрою. Тому, щоб акумулятор вашого телефону прослужив довше, важливо уникати певних помилок та дій. Наприклад, бувають ситуації, коли акумулятор телефону не слід заряджати.

Перш ніж підключати стільниковий телефон до розетки, необхідно вжити певних запобіжних заходів, щоб максимально продовжити термін служби його акумулятора, пише santeplus. І ось ситуації, коли не слід підключати телефон до мережі.

Коли не можна заряджати телефон

Коли телефон піддається впливу екстремальних температур

Це може суттєво скоротити термін служби акумулятора, а в деяких випадках порушити його роботу. Не кладіть телефон у дуже холодне або дуже спекотне середовище. Після сильного впливу сонячних променів дайте йому охолонути протягом кількох хвилин, перш ніж заряджати. Зробивши це, ви обмежите ризик перегріву та вдихнете нове життя в акумулятор.

Коли телефон перегрівається

Мобільний телефон часто нагрівається під час використання акумулятора. Дуже гаряча батарея становить небезпеку під час підключення до електричного струму. У такому разі розумніше почекати кілька хвилин перед підключенням телефону.

Коли зарядний пристрій не підходить

Якщо зарядний пристрій для телефону неоригінальний, пристрій може легко нагрітися. Замість використання дешевої моделі краще вибрати сумісний зарядний пристрій, щоб не пошкодити акумулятор і не викликати перегрівання пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.