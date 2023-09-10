Названо місця, де точно не варто розміщувати Wi-Fi-роутер: ви повинні знати

Швидкість інтернету буде жахливою

Якість інтернет-з’єднання може залежати від розташування Wi-Fi-роутера всередині дому. Все впливає на роботу маршрутизатора: об’єкти, що знаходяться в його близькому оточенні, а також приміщення, в якому розміщено цей пристрій.

Не варто розміщувати Wi-Fi-роутер у двох різних точках житла, оскільки це може призвести до погіршення сигналу. Про це пише видання The Sun.

Де не можна розміщувати Wi-Fi-роутер

Насамперед не рекомендується встановлювати маршрутизатор у саду або на задньому дворі. Погодні умови можуть вплинути на роботу Wi-Fi, а також на відстань між маршрутизатором та вашими пристроями. Рослини можуть послабити сигнал. Якщо вам потрібна більш висока швидкість інтернету, коли ви перебуваєте в саду або на задньому дворі, спробуйте встановити роутер ближче до вікна.

По-друге, уникайте розміщення Wi-Fi-роутера в коморі. Безлад у цьому приміщенні може негативно позначитися на якості інтернет-з’єднання. Крім того, існує ризик блокування вентиляційних отворів роутера, що може призвести до його перегріву та навіть поломки.

Де можна розміщувати Wi-Fi-роутер

Оптимальним варіантом буде встановлення маршрутизатора на відкритому майданчику, по можливості в центрі дому, вище за рівень підлоги. Важливо уникати близького розташування до металевих об’єктів та пристроїв Bluetooth, щоб не зменшувати швидкість Wi-Fi. Крім того, слід уникати розміщення маршрутизатора поблизу бетонних поверхонь.

Раніше "Телеграф" писав, як прискорити інтернет за п’ять кроків. Ефективні поради покращити Wi-Fi сигнал від роутера у квартирі або приватному будинку.