Телефон триматиме заряд цілодобово: п’ять "золотих" порад, про які не можна забувати

Не варто доводити заряд смартфона до 100% та зловживати швидкою зарядкою

Автономний час роботи смартфона залежить від того, як саме ви заряджаєте гаджет. Прості поради допоможуть користувачам мобільних телефонів продовжити термін служби батареї.

Телефон буде тримати заряд цілодобово, якщо пам’ятати про п’ять "золотих" правил. Про це йдеться у матеріалі Android Authority.

Так, кілька навичок допоможуть користувачам збільшити термін служби акумулятора. Якщо батарея буде здоровою, телефон зможе довше працювати без підзарядки.

По-перше, варто уникати повних циклів зарядки (тобто в діапазоні від 0 до 100%) та зарядки у нічний час. Натомість рекомендується підключати гаджет до мережі частіше, добираючи заряд невеликими порціями.

По-друге, краще обмежити максимальний заряд смартфона до 80-90%. Такий відсоток більш бажаний для здоров’я акумулятора. Не варто щоразу доходити до 100%.

По-третє, використовуйте технології швидкого заряджання економно і коли ваш пристрій охолонув. Зловживати цією опцією не можна.

Крім того, користувачі повинні знати, що тепло може прискорити старіння батареї. Тому не накривайте гаджет під час зарядки та розміщуйте його далеко від теплих місць.

Останнє, про що важливо знати власникам смартфонів, нюанси в момент безпосередньої зарядки. Якщо ваш телефон підключений до мережі, не грайте в інтенсивні ігри, не транслюйте відео та не виконуйте інші інтенсивні робочі навантаження, щоб уникнути перегріву й навантаження на акумулятор.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити зарядку мобільного телефону. Лише один прийом заощадить ваш час.