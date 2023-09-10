Як швидко зарядити телефон: 6 простих порад, які реально працюють

Зібрали лайфхаки, які допоможуть вам швидко зарядити пристрій

У кожного періодично бувають випадки, коли телефон практично розряджений, а часу на його зарядку не вистачає.

Однак є низка хитрощів, за допомогою яких процес зарядки суттєво скоротиться. Їхнім списком поділилися експерти Reader’s Digest.

Перейдіть до режиму польоту. Ви не зможете скористатися мобільною мережею або отримувати SMS-повідомлення, проте вашому телефону не доведеться витрачати енергію на пошук зв’язку, що дозволить йому зарядитися швидше. Увімкніть на телефоні режим економії енергії, або вимкніть пристрій. Так телефон не витрачатиме енергію на жодні зайві завдання під час зарядки. Використовуйте настінну розетку. Декому зручно заряджати телефон від ноутбука через USB-порт, але на це зазвичай потрібно вдвічі більше часу, ніж від розетки. Візьміть потужну зарядку. Не всі зарядні пристрої однаково ефективні, і якщо придбати швидку зарядку, то й телефон буде заряджатися швидше. Витягніть телефон із чохла. Багато телефонів нагріваються під час заряджання, а перегрів шкодить акумулятору. Зняття чохла допоможе врегулювати температуру. Переконайтеся, що зарядний порт чистий. Пил і невеликі частинки сміття можуть накопичуватися в порту, що з часом почне уповільнювати процес заряджання.

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