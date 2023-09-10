Як швидко зарядити телефон: 6 простих порад, які реально працюють
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Зібрали лайфхаки, які допоможуть вам швидко зарядити пристрій
У кожного періодично бувають випадки, коли телефон практично розряджений, а часу на його зарядку не вистачає.
Однак є низка хитрощів, за допомогою яких процес зарядки суттєво скоротиться. Їхнім списком поділилися експерти Reader’s Digest.
- Перейдіть до режиму польоту. Ви не зможете скористатися мобільною мережею або отримувати SMS-повідомлення, проте вашому телефону не доведеться витрачати енергію на пошук зв’язку, що дозволить йому зарядитися швидше.
- Увімкніть на телефоні режим економії енергії, або вимкніть пристрій. Так телефон не витрачатиме енергію на жодні зайві завдання під час зарядки.
- Використовуйте настінну розетку. Декому зручно заряджати телефон від ноутбука через USB-порт, але на це зазвичай потрібно вдвічі більше часу, ніж від розетки.
- Візьміть потужну зарядку. Не всі зарядні пристрої однаково ефективні, і якщо придбати швидку зарядку, то й телефон буде заряджатися швидше.
- Витягніть телефон із чохла. Багато телефонів нагріваються під час заряджання, а перегрів шкодить акумулятору. Зняття чохла допоможе врегулювати температуру.
- Переконайтеся, що зарядний порт чистий. Пил і невеликі частинки сміття можуть накопичуватися в порту, що з часом почне уповільнювати процес заряджання.
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