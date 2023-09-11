Один елементарний лайфхак допоможе вашому смартфону довше залишатися зарядженим

Чим яскравіший ваш екран, тим більше енергії споживає ваш телефон

Ваш мобільний телефон безперервно та швидко втрачає заряд протягом дня? Існує безліч дій, які ви можете зробити, щоб збільшити тривалість роботи акумулятора вашого мобільного пристрою.

Надмірне споживання енергії батареї може бути викликане надто високою яскравістю екрана смартфона або його неправильним блокуванням, пише mobile.asda.com. Одна проста хитрість може збільшити термін роботи вашого смартфона.

Як продовжити заряд батареї телефону

У чому полягає сенс лайфхаку: зміна одного налаштування на телефоні, а саме часу автоматичного блокування екрана. Чим швидше мобільний перейде в режим блокування та вимкне екран, тим більше енергії акумулятора буде збережено.

Після використання телефону екран може залишатися активним деякий час, перш ніж він автоматично вимкнеться. Ця затримка пов’язана з параметрами автоматичного блокування, які визначають, скільки часу телефон залишається активним без вашого втручання перед блокуванням екрана.

Це може призвести до зайвої витрати батареї, оскільки це, в основному, час активності екрана, що не використовується. Активація екрана (особливо з максимальною яскравістю) значно скорочує заряд батареї.

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