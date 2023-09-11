Чому варто класти телефон екраном донизу: три важливі причини

Як класти гаджет також має значення

Телефон давно став незмінним помічником людини, тому варто подбати про те, аби гаджет служив довше. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть вберегти його від пошкоджень.

Навіть такий нюанс, як правильно класти смартфон на стіл, також має значення, пише iТechua. Фахівці наголошують, що краще завжди класти телефон "лицем" донизу та пояснюють це трьома головними чинниками.

Захист камери

Якщо телефон часто лишається лицьовою стороною догори, це сприяє утворенню подряпин на скляній поверхні камери подряпини, що позначається на якості фото та відео. Саме тому варто класти смартфон у положенні з камерою догори, таким чином вона прослужить довше.

Збереження заряду

У випадку, коли телефон класти екраном догори, він постійно вмикається, вібрує та подає сигнали сповіщення. При цьому це заряд акумулятора швидше втрачається, що негативно впливає на довготривалість роботи батареї. Якщо ж класти смартфон екраном донизу, доведеться рідше заряджати свій гаджет.

Захист від вологи

Найвразливішою частиною телефона є екран, тому варто залишати смартфон на столі цією деталлю донизу. Через те, що задня частина телефону герметична і має додатковий захист від вологи, у разі випадкового потрапляння рідини на неї ризик пошкодження буде набагато меншим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нічна зарядка телефону загрожує так званим перезарядженням. Найкраще зберігати заряд смартфона на рівні від 20 до 80 відсотків.