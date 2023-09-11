Шість причин стрімкої розрядки телефону та як зберегти заряд довше
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Попереджений — значить, озброєний, говорить латинське прислів’я
Важко уявити сучасну людину без смартфона. І ще складніше уявити, що робити, коли телефон несподівано розряджається в невідповідний момент. Якщо на гаджеті, припустимо, є проблеми з екраном, то їм ще хоч якось можна користуватися, на відміну від телефону, що геть сів.
Телефон швидко розряджається, що робити
- Вимкніть функцію визначення місця розташування. Багато додатків використовують її, щоб робити вам найбільш актуальні торгові або інформаційні пропозиції.
- Виходячи з дому, вимикайте такі функції, як Wi-Fi, NFC. Оплату телефоном можна активувати безпосередньо на касі, а інтернет включити, знову потрапивши в зону дії Wi-Fi.
- Вимкніть можливість роботи програм у фоні. Календарі, антивіруси, VPN та інші можуть працювати без безпосереднього використання, пожираючи ресурси акумулятора.
- Не використовуйте телефон на максимальній яскравості. Встановивши повзунок на середину смуги яскравості, ви значно збільшите час роботи акумулятора.
- Не використовуйте режим "Зображення у зображенні" і в принципі уникайте вмикати ігри або перегляд відео. Якщо заряд вашого телефону вичерпується, а потрібно продовжити час його роботи, щоб дотягнути до зарядки, не активуйте гаджет без необхідності.
- На жаль, іноді на тривалість автономної роботи не впливає ні кількість, ні налаштування програм, що працюють. Зазвичай це трапляється з уже не новими смартфонами, батарея яких виробила свій ресурс. У цьому разі доведеться міняти батарею чи гаджет або не розлучатися з повербанком.
Раніше ми писали, як забрати биті пікселі на телефоні. Вони можуть з’явитися через фізичні дефекти, неправильну експлуатацію або випадкові пошкодження і бувають трьох видів.