Шість причин стрімкої розрядки телефону та як зберегти заряд довше

Попереджений — значить, озброєний, говорить латинське прислів’я

Важко уявити сучасну людину без смартфона. І ще складніше уявити, що робити, коли телефон несподівано розряджається в невідповідний момент. Якщо на гаджеті, припустимо, є проблеми з екраном, то їм ще хоч якось можна користуватися, на відміну від телефону, що геть сів.

Телефон швидко розряджається, що робити

Вимкніть функцію визначення місця розташування . Багато додатків використовують її, щоб робити вам найбільш актуальні торгові або інформаційні пропозиції.

. Багато додатків використовують її, щоб робити вам найбільш актуальні торгові або інформаційні пропозиції. Виходячи з дому, вимикайте такі функції, як Wi-Fi, NFC . Оплату телефоном можна активувати безпосередньо на касі, а інтернет включити, знову потрапивши в зону дії Wi-Fi.

. Оплату телефоном можна активувати безпосередньо на касі, а інтернет включити, знову потрапивши в зону дії Wi-Fi. Вимкніть можливість роботи програм у фоні . Календарі, антивіруси, VPN та інші можуть працювати без безпосереднього використання, пожираючи ресурси акумулятора.

. Календарі, антивіруси, VPN та інші можуть працювати без безпосереднього використання, пожираючи ресурси акумулятора. Не використовуйте телефон на максимальній яскравості . Встановивши повзунок на середину смуги яскравості, ви значно збільшите час роботи акумулятора.

. Встановивши повзунок на середину смуги яскравості, ви значно збільшите час роботи акумулятора. Не використовуйте режим "Зображення у зображенні" і в принципі уникайте вмикати ігри або перегляд відео . Якщо заряд вашого телефону вичерпується, а потрібно продовжити час його роботи, щоб дотягнути до зарядки, не активуйте гаджет без необхідності.

або перегляд . Якщо заряд вашого телефону вичерпується, а потрібно продовжити час його роботи, щоб дотягнути до зарядки, не активуйте гаджет без необхідності. На жаль, іноді на тривалість автономної роботи не впливає ні кількість, ні налаштування програм, що працюють. Зазвичай це трапляється з уже не новими смартфонами, батарея яких виробила свій ресурс. У цьому разі доведеться міняти батарею чи гаджет або не розлучатися з повербанком.

Раніше ми писали, як забрати биті пікселі на телефоні. Вони можуть з’явитися через фізичні дефекти, неправильну експлуатацію або випадкові пошкодження і бувають трьох видів.