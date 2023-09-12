Вимкніть ці функції, якщо телефон швидко розряджається: хитрощі, як збільшити час заряду акумулятора

Ці опції — незаперечне джерело енергоспоживання.

Сучасні смартфони включають безліч корисних функції, проте більшість з них споживають багато енергії, хоча і не вимагають постійного використання. Щоб не опинитися з розрядженим телефоном у невідповідний момент, їх краще відключати.

Якщо ви помітили, що акумулятор вашого телефону швидко розряджається, зверніть увагу, чи не включені ці опції, і чи потрібні вони вам в цей момент, пише портал santeplus. Що ж це за функції далі?

Які функції розряджають батарею смартфона

Функція GPS

Опція місцеперебування залишається однією з основних енерговитратних функцій телефону. Деякі програми використовують її у фоновому режимі, що значно садить батарею.

Функція "Окей, Google"

Серед функцій, які можна вимкнути на телефоні для економії заряду батареї, ми знаходимо знаменитий "Окей, Google". Хоча ця функція практична у повсякденному житті, вона передбачає постійний моніторинг, який споживає енергію. Немає сенсу тримати його активним весь день, якщо ви не користуєтесь ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми впливають на потужність вашого телефону. У списку програм, через які смартфон миттєво розряджається, опинилися соціальні мережі, потокові сервіси та деякі ігри.