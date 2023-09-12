Покладіть свій телефон… у чашку: чим може бути корисним такий незвичний лайфхак

Як звичайна чашка може бути корисною для вашого смартфона?

Телефон давно став незмінним помічником людини у роботі, дозвіллі, навчанні та інших сферах життя. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, а також існує чимало лайфхаків, які допоможуть зробити побут ще простішим.

Чи доводилось вам іноді пізно ввечері або зранку пропустити важливий дзвінок? Щоб такого не трапилось, кмітливі користувачі радять використовувати ефект резонансу — для цього потрібен лише телефон і порожня ємкість, пише NV.

Мобільний пристрій кладуть у невеличку порожню посудину — чашку або склянку. Такий спосіб посилює звук вхідних дзвінків, сповіщень та повідомлень.

Якщо ви йдете спати, але вам необхідно слідкувати за важливими дзвінками або повідомленнями, режим "не турбувати" може не бути не достатньо ефективним. Разом із тим, налаштування гучного звуку також не завжди може бути доречним. Однак, якщо покласти телефон у порожню чашку, звук стане гучнішим через ефект резонансу — порожня посудина посилить звук вібрації. У таких спосіб ви не пропустите важливий дзвінок та не розбудите ваших близьких гучним "вхідним".

Такий лайфхак можна використовувати також, якщо ви слухаєте музику чи дивитесь відео — порожня посудина допоможе зробити гучніший звук без використання додаткових зовнішніх динаміків та налаштувань.

Ще одна перевага такого рішення — телефон в чашці не дозволить вам проспати ранковий будильник.

Застереження

Слідкуйте, аби телефон знаходився у чашці так, щоби динаміка не було видно.

Не варто ставити ємність на край столу чи приліжкової тумби, аби не розбити.

Не забувайте перевірити, чи немає у чашці кави, чаю чи іншого напою, адже замість посиленого звуку на вас чекатиме ремонт гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді режим вібрації зберігає більше заряду батареї, аніж увімкнення звичайного звуку для сповіщень.