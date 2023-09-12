Отримаєте зламаний смартфон: п’ять помилок, які не можна робити під час зарядки

Позбувшись цих "звичок" — ваш гаджет буде працювати набагато краще

Ніхто не хоче отримати повільний, завислий або зламаний смартфон. Однак більшість користувачів припускаються певних помилок при зарядці свого телефону, і в результаті несуть свій гаджет в ремонт або ж доводиться купувати новий.

Щоб уникнути цього, виробники радять уникати певних помилок, особливо під час заряджання телефону, пише портал santeplus. Усього таких "поганих звичок" п’ять.

Що не можна робити під час заряджання телефону

Не робіть і приймайте дзвінки

Для збереження правильної роботи вашого смартфона настійно рекомендується уникати будь-яких вихідних або вхідних дзвінків під час заряджання гаджета. Якщо вам потрібно відповісти на дзвінок, рекомендується вимкнути зарядний пристрій.

Не тримайте смартфон у невідповідному положенні під час заряджання

Щоб мобільний телефон заряджався максимально швидко та оптимально, переконайтеся, що він розташований у найкращому положенні. При неправильному розміщенні акумулятор вашого мобільного телефону зазнає труднощів із підзарядкою. Це може призвести до пошкодження зарядного кабелю або навіть до пошкодження зарядного гнізда.

Не заходьте до соціальних мереж, поки смартфон заряджається

Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest і т.д. — якщо всі ці програми будуть активними, ваш смартфон перегріватиметься, що призведе до передчасного розряду акумулятора.

Не використовуйте смартфон для гри, поки він заряджається

Зробіть перерву для себе та свого мобільного телефону, особливо під час заряджання, і це запобігає втраті заряду акумулятора. Під час ігор батарея нагрівається, і, бувши підключеним до мережі, ваш телефон може "згоріти".

Не залишайте смартфон заряджатися надто довго

При надмірному зарядженні смартфона, особливо вночі, на ньому може виникнути висока напруга. Крім того, перезаряджання може нагріти акумулятор і пошкодити його.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч. А ще ми писали, які шкідливі програми таємно розряджатимуть ваш телефон, якщо їх не видалити.