Як прискорити зарядку телефону: простий спосіб, про який багато хто не здогадується

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У сучасному світі телефон став невід’ємною частиною життя будь-якої людини, через що виникає необхідність її постійно заряджати. Однак іноді буває так, що часу не вистачає, а телефон уже підходить до нуля відсотків і буквально просить, щоб його підключили до мережі.

Як говориться в матеріалі itechua, допомогти прискорити зарядку може допомогти увімкнення однієї з функцій телефону. Йдеться про "режим польоту", який відключить ряд модулів та зменшить витрату заряду.

Річ у тому, що під час нормальної роботи телефону, крім модуля зв’язку, заряд споживають і інші на зразок Wi-Fi, NFC і Bluetooth.

Згідно з підрахунками, середньостатистичний телефон у нормальному стані при 1% заряду може зарядитися за пів години до 40%. За тих же умов, але з увімкненим "режимом польоту" він зможе зарядитися до 43%.

Це може здатися незначною різницею, але варто врахувати, що 3% це додаткові 15-20 хвилин роботи телефону. Навіть якщо ви не користуватиметеся цією функцією, то все одно варто пам’ятати, що у вашого телефону вона є.

Якщо вам цей спосіб не підходить, то раніше "Телеграф" писав ще про кілька методів прискорення зарядки, які точно допоможуть вам в будь-якій ситуації.