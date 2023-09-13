Коли потрібно відключати телефон від мережі: "золотий стандарт" зарядки

Якщо дозволяти гаджету досягати 100%, батарея швидше постаріє

Автономний час роботи мобільного телефону залежить від "здоров’я" батареї. Щоб ваш гаджет залишався зарядженим довше, варто знати про "золотий стандарт" зарядки.

Рекомендовано зберігати заряд смартфона в певному діапазоні, щоб продовжити термін служби акумулятора. Про це йдеться у матеріалі Tech advisor.

Так, в ідеалі користувачі повинні більшу частину часу утримувати заряд на рівні від 30% до 90%. Коли телефон розрядиться нижче 50%, підключайте його до мережі. Однак вийміть зарядний пристрій, перш ніж гаджет досягне 100%.

Якщо часто заряджати мобільний у проміжку 80-100%, то ця звичка призводить до швидшого старіння літій-іонного акумулятора. Нічна зарядка — не найкращий варіант, краще підзарядити гаджет вранці, щоб у вас була можливість стежити за відсотком заряду.

Крім того, користувачі iOS можуть встановити повідомлення, коли рівень заряду батареї досягатиме певного відсотка. Для цього перейдіть на вкладку "Автоматизація", а потім "Рівень заряду батареї".

Так зване перезарядження телефону не "вбиває" батарею. Однак звичка щоразу доводити заряд до максимальної позначки скорочуватиме "життя" батареї вашого смартфона.

Варто додати, що і розрядка гаджета нижче 20% завдає шкоди. Як тільки ви помітите цей відсоток на екрані, краще підключіть телефон до джерела живлення.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші часті помилки при зарядці телефону. Не допускайте таких промахів, якщо вам дорогий ваш гаджет.