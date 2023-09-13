Просто робіть це раз на місяць: один простий трюк із телефоном допоможе продовжити його "життя"

Якщо прислухатися до порад експертів, мобільний телефон прослужить довше

Щодня ми користуємося мобільними телефонами, але досі багато хто з нас припускається при цьому популярних помилок. Експерти наполягають на тому, щоб хоч би один раз на місяць гаджету давали "відпочинок".

За словами фахівців, для того, щоб телефон пропрацював якнайдовше, його періодично потрібно вимикати. При цьому йдеться не про просто перезавантаження гаджета, а саме про його відключення.

Справа в тому, що наші смартфони функціонують цілодобово. Навіть коли ви не користуєтесь ним, телефон "думає", адже в ньому запущені десятки процесів.

Якщо ви хочете, щоб гаджет працював без збоїв, його потрібно періодично перезавантажувати. Але найкращим рішенням буде щомісячне вимкнення пристрою.

При відключенні смартфона в ньому відбувається очищення кешу. Після того, як ви вимкнули пристрій, дайте йому щонайменше п’ять хвилин на "відпочинок". Якщо вам вдасться не чіпати його кілька годин у такому стані, то буде тільки краще.

Фахівці запевняють, що за такої нехитрої комбінації ваш гаджет проживе набагато довше.

Раніше "Телеграф" писав про те, які популярні помилки при зарядці телефону ми припускаємося.