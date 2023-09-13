Телефон зарядиться дуже швидко: три хитрощі заощадять ваш час

Якщо ви поспішаєте, увімкніть режим польоту і не користуйтеся гаджетом, поки він підключений до зарядного пристрою

Мобільний телефон може заряджатися повільно, проте є прості способи виправити це. Користувачам потрібно дотримуватись кількох правил, щоб заощадити час і поповнити заряд гаджета.

Три хитрощі допоможуть прискорити зарядку смартфона. Про це йдеться у матеріалі Tech advisor.

Як прискорити заряджання телефону

Правило №1. Увімкніть режим польоту під час заряджання. Це найпростіше рішення для тих, хто прагне зберегти заряд батареї за рахунок автоматичного вимкнення мобільних даних.

Правило №2. Заряджайте гаджет, коли він перебуває в режимі низького споживання енергії. Пам’ятайте про цю корисну функцію, якою оснащено будь-який телефон.

Правило №3. Не користуйтеся телефоном, доки він підключений до джерела живлення. Екран та інші компоненти виділяють тепло, що витрачає заряд акумулятора. Особливо навантажують батарею ігри та інші "важкі" програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон. Озвучено "золотий діапазон" відсотків, при якому батарея прослужить довгі роки.