Яку температуру любить телефон: про це важливо пам’ятати

Смартфон працюватиме гірше, якщо опиниться у спекотному середовищі

Температурні умови – важливий нюанс, який може позначитися на роботі мобільного телефону, спека, зокрема, негативно впливає на термін служби батареї. Акумулятор найкраще функціонує за певних показників.

Оптимальна температура для смартфона становить від 20 до 25 °C. Про це йдеться у матеріалі Tech advisor.

Так, рекомендується зберігати ваш гаджет прохолодним. Користувачам варто пам’ятати, що тепло – один із головних ворогів батареї. Не дозволяйте акумулятору ставати занадто гарячим або занадто холодним, особливо під час заряджання. Якщо смартфон перегрівається, то є ризик зіпсувати батарею, в такому разі потрібно якнайшвидше охолодити пристрій.

У жодному разі не радять заряджати телефон на пляжі в шезлонгу, інакше батареї настане кінець. Краще залишити гаджет у тіні, якщо потрібно підключити його до джерела живлення. Крім того, до перегріву веде і заряджання біля вікна.

Варто додати, що і "мінус" не найкращий варіант для акумулятора. Якщо ви зайшли до будинку після прогулянки на морозі, спочатку дайте телефону нагрітися до кімнатної температури, перш ніж підключати кабель до розетки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно охолоджувати мобільний телефон, якщо він перегрівся. Головне, не робити різких рухів.