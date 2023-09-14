Мало хто здогадується: навіщо потрібні маленькі отвори на корпусі телефону

Розробники подбали про якість звуку під час розмови

Не всі користувачі знають про всі можливості свого мобільного телефону, наприклад, ліхтарик — не тільки для освітлення, а невеликі отвори зверху або знизу пристрою — не те, що думають більшість власників. Багато хто помилково вважає їх кнопкою "Reset", яка необхідна для скидання налаштувань пристрою, але це не так.

Про це пише портал itechua. Маленький отвір круглої форми найчастіше розташований зверху або ззаду, біля основної камери.

Так виглядає цей отвір

Багато хто думає, що це кнопка "Reset", як на маршрутизаторах і деякій іншій техніці. Однак призначення цього отвору інше — на смартфоні скидання здійснюється через налаштування або меню Recovery, яке активується затискачем фізичних клавіш.

Під цим маленьким отвором розташований додатковий мікрофон, який відповідає за шумозаглушення. Він знаходиться на протилежному боці від основного мікрофона та фокусується не на голосі власника, а на сторонніх шумах.

Під час розмови активні обидва мікрофони, вони вловлюють усі звуки. Потім процесор смартфона аналізує їх, щоб відокремити голос користувача від стороннього шуму.

Пріоритетним є основний мікрофон, що знаходиться біля рота власника — звуки, які він уловлює, є "еталоном" при шумозаглушенні. При цьому інші звуки, які відстежуються другим мікрофоном, розпізнаються як шуми та заглушуються.

Якість шумозаглушення залежить від моделі телефону – найчастіше сторонні звуки не зникають повністю, але стають тихішими, а голос власника звучить голосніше. У деяких моделях встановлено не один, а три мікрофони шумозаглушення, вони працюють більш ефективно.

Функція шумозаглушення на смартфоні найчастіше активна за умовчанням. На деяких моделях її можна деактивувати — для цього в пошуку у налаштуваннях смартфона потрібно знайти слово "шумозаглушення", після чого відключити повзунок поруч із цією функцією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, щоб смартфон працював без збоїв, його потрібно періодично перезавантажувати. Але найкращим рішенням буде щомісячне вимкнення пристрою.