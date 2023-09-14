Що потрібно зробити перед тим, як залишити телефон на зарядці вночі: важливий нюанс

Нічна зарядка не зашкодить батареї, якщо дотримуватися простих правил

Багато користувачів залишають мобільний телефон на зарядці вночі, щоб зранку отримати гаджет з повним зарядом. Однак така звичка може бути шкідливою для батареї, якщо не врахувати важливий нюанс.

Перед тим, як підключити смартфон до зарядного пристрою та залишити в мережі на ніч, зніміть чохол із гаджета. Про це йдеться у матеріалі Pocket Lint.

Так, у мережі поширений міф про так звану перезарядку телефону в нічний час. Насправді більшість сучасних смартфонів досить розумні, щоб припинити заряджатися після повної зарядки, а просто добирати відсотки в міру необхідності.

Однак проблематичним може бути перегрів акумулятора, що може призвести до поломки. Щоб уникнути цього, користувачам рекомендується знімати чохол із телефону під час заряджання вночі. Крім того, краще залишити смартфон на твердій плоскій поверхні, щоб він міг легко розсіювати тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна прискорити зарядку мобільного телефону. Прості трюки допоможуть заощадити ваш час та відмовитися від нічного заряджання, якщо ви побоюєтеся зайвого навантаження на батарею.