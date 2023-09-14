Досить у це вірити: п’ять міфів з минулого про зарядку телефону

Сучасні телефони набагато потужніші, ніж ще кілька років тому

Щоб смартфон прослужив якнайдовше, його слід правильно і своєчасно заряджати. Однак технології змінюються з кожним днем, а застарілі міфи з приводу заряджання телефону продовжують жити у суспільстві.

На порталі iTechUa назвали п’ять найбільш популярних міфів про зарядку телефону, які давно настав час забути. Зараз вони не мають нічого спільного із сучасними гаджетами та їх компонентами.

Телефон потрібно заряджати до 100%

Це, мабуть, один із найстаріших міфів про зарядку телефону. Деякі досі вважають, що телефон потрібно розряджати до 0%, після чого обов’язково заряджати до 100%. Якщо цього не робити, то батарея незабаром втратить свою ємність. Але це сьогодні не є актуальною інформацією.

Справа в тому, що колись справді потрібно було до повного заповнення заряду телефону. Справа в тому, що ще в XX столітті телефони мали нікель-метал-гідридні і нікель-кадмієві акумулятори. Сучасні гаджети оснащені літій-іонними аналогами, які не втрачають свою ємність.

Смартфон не можна ставити заряджати на ніч

Ще один міф з минулого, який був актуальним для нікель-метал-гідридних акумуляторів. Такі телефоні не рекомендували заряджати до 100% і залишати далі без нагляду, оскільки міг статися перезаряд через подальше надходження енергії. Але сучасних телефонів із сучасними батареями це не стосується.

Наразі гаджети оснащені вбудованим контролером, який автоматично припиняє зарядку, коли телефон досягне 100%. Якщо смартфон втратить за ніч 1–2% заряду, то контролер знову розпочне зарядку та припинить її вчасно. Шкоди акумулятору це не завдає.

Швидка зарядка небезпечна для телефону

Поспіхом користувачі смартфонів можуть заряджати їх по кілька разів на день. І дехто стверджує, що це небезпечно для телефону. І справді, ще п’ять років тому телефони заряджали 10-ватними адаптерами, які вважалися вкрай потужними на той момент. Але сучасні моделі пропонують блок живлення на 240 Вт, наприклад. Завдяки таким пристроям енергія телефону відновлюється за 10 хвилин, а це те, що потрібно поспіхом.

Теоретично, швидка зарядка і справді може нести загрозу, оскільки може перегріти акумулятор через свою високу потужність. Але виробники зараз вигадують різноманітні хитрощі:

замість однієї великої батареї встановлюють дві маленькі, щоб кожна з них отримувала не 240 Вт, а 120 Вт;

оснащують смартфон датчиками, що дозволяють контролювати температуру;

встановлюють контролери в блоки живлення та самі пристрої, щоб при необхідності обмежити потужність.

Не можна користуватися телефоном, поки він заряджається

Головна небезпека полягає в тому, що акумулятор може перегрітися. Але це зовсім не означає, що не можна грати в ігри на телефоні, поки той заряджається. Вся справа у вже відомому контролері, який обмежує потужність струму, що надходить у телефон у разі, якщо температура батареї почне наближатися до критичної.

Неоригінальна зарядка нашкодить телефону

Вважають, що телефон потрібно заряджати тільки оригінальною зарядкою. А якщо ні, то можна нашкодити батареї і самому гаджету, але це не так. Справа не у фірмовому блоці живлення та проводі, а у двох основних моментах.

Перший: дешеві зарядки, куплені у незрозумілих магазинах, швидше ламаються через неякісні деталі. Другий: якщо телефон підтримує швидке заряджання, неоригінальний зарядний пристрій може не підтримувати високу швидкість і телефон буде заряджатися повільніше.

Також не варто переживати, якщо смартфон підключений до адаптеру живлення на 240 Вт, а підтримує лише 18 Вт. Вже відомий вбудований контролер знизить потужність і не допустить перегріву.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зробити перед тим, як залишити телефон заряджатися на всю ніч. Ця проста порада допоможе уникнути небажаних наслідків та додаткових витрат.