Як швидко зарядити телефон, якщо ви поспішаєте: корисні хитрощі

Все це заощадить вам час на зарядці

Смартфон – незамінний пристрій для повсякденного життя. Однак часто наш гаджет розряджається в невідповідний момент, що не може не засмучувати. На щастя, є кілька хитрощів, які допоможуть зарядити телефон набагато швидше, особливо якщо ви поспішаєте.

Подача харчування на ваш смартфон може зайняти тривалий час, якщо ви допускатимете певні помилки, пише santeplus. Уникайте їх, і ваш гаджет зарядиться набагато швидше.

Як зарядити телефон швидше

Не користуйтеся телефоном під час заряджання.

Це звичка, яка продовжує час роботи пристрою. Саме тому для швидкої зарядки необхідно якомога довше уникати використання пристрою, щоб прискорити процес заряджання.

Переведіть телефон у режим польоту

Ця функція пристрою допоможе знизити навантаження на акумулятор і заощадити значну кількість часу на підзарядці телефону.

Рекомендується уникати швидкої та бездротової зарядки

Хоча цей режим живлення не становить небезпеки для вашого смартфона або акумулятора, бездротове заряджання споживає більше енергії, ніж заряджання від мережі. Таким чином, це значно подовжить час заряджання. Швидкі зарядні пристрої можуть скоротити час заряджання, але можуть пошкодити ваш смартфон під час регулярного використання.

Рекомендується вимкнути всі непотрібні функції, якщо телефон увімкнено під час заряджання.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон. Озвучено "золотий діапазон" відсотків, при якому батарея прослужить довгі роки.