Не пропустіть ці тривожні дзвіночки: як зрозуміти, що телефон "підхопив" вірус

Зараження телефону вірусом може загрожувати великими неприємностями

Сучасний смартфон – не тільки засіб зв’язку, він також зберігає інформацію про свого власника. Тому дуже важливо, щоб телефон не "шпигував" за вами, через встановлення вірусних програм. Про їхню наявність говорить ряд ознак.

Про них розповів портал itechua. Є кілька "тривожних дзвіночків", які є приводом насторожитись.

Перше — продуктивність смартфона різко знизилася. Пристрій без причини зависає і працює повільніше. Крім того, про можливе шкідливе програмне забезпечення можуть говорити й проблеми з акумулятором. Швидка розрядка смартфона може бути ознакою, що в нього проник вірус.

Також, за словами фахівців, поганою ознакою є велика кількість вікон, що спливають, у браузері. У цьому випадку необхідно перевірити смартфон на наявність шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, про зараженість вірусом може говорити й поява на пристрої нових програм, які власник не встановлював. Вони можуть бути завантажені вірусом.

Насторожити власника має і будь-яка нетипова "поведінка" смартфона — наприклад, він самостійно відкриває та закриває програми, скидає дзвінки. Все це може говорити про проникнення вірусної програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ваш телефон "підхопив" вірус. Щоб захистити свої дані та гроші, потрібно діяти негайно.