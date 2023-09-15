Сучасний смартфон: скільки вбудованої пам’яті вистачить у 2023 році

Сучасні смартфони відрізняються від своїх попередників значно більшим обсягом вбудованої пам’яті

Теоретично її має вистачати на кілька років активного використання — звичайно, якщо ви регулярно робите чищення кешу і звільняєте пам’ять пристрою від скриншотів, автоматично збережених у галерею медіафайлів та іншого непотрібного "сміття". Але навіть у цьому разі пам’яті може бракувати. Особливо це пригнічує, коли терміново потрібно поставити якусь нову програму — гірше цього може бути тільки той випадок, коли зовсім не вчасно закінчився мобільний інтернет на телефоні.

Портал itechua розповідає, який обсяг пам’яті оптимальний для телефону 2023 року та чи можна обійтися без придбання додаткової пам’яті на карті SD.

Скільки пам’яті має бути у телефоні

У минулі роки це здавалося нереальним – а зараз є смартфони з пам’яттю до 1 терабайта, це величезна кількість. Але й коштують вони недешево. Обсяг внутрішньої пам’яті в 512 гігабайт вже доступніший і перестав бути рідкістю. Адже раніше відмінним показником було і 32 Гб вбудованої пам’яті, а 64 Гб — це був вже практично "літак". З такою кількістю пам’яті в телефоні дуже довго можна було не побачити повідомлення про те, що на пристрої стало її недостатньо. Однак сьогодні це вже дуже мало.

Крім того, що користувач встановлює безліч додатків, без яких складно обійтися сучасній людині, все більше місця займає і сама операційна система. Тому для комфортного використання у 2023 році варто звертати увагу на пристрої щонайменше зі 128 Гб вбудованої пам’яті, а якщо ви не хочете занадто швидко перейматися недостатньою її кількістю – краще 256 Гб.

Раніше ми писали, як швидко зарядити телефон, якщо ви поспішаєте. Ці хитрощі значно скорочують час, необхідний для зарядки.