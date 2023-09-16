Названо функцію, яка пожирає батарею смартфона: вимкніть її

Відмова від менш важливої функції дозволить заощаджувати енергію вашого мобільного телефону

Якщо ваш смартфон розряджається занадто швидко, це може бути спричинене не лише зносом акумулятора. Зниження заряду пристрою може мати різні причини, починаючи від неенергоефективних програм і закінчуючи зарядкою до 100%. Навіть звичайна функція, така як вібрація, може вплинути на роботу акумулятора.

Щоб продовжити час роботи мобільного пристрою, можна скористатися простим лайфхаком: вимкнути функцію вібрації для дзвінків та сповіщень. Мало хто замислюється про це, але ця дія суттєво збільшить термін роботи вашого пристрою на одній зарядці, пише mobile.asda.

Доповнимо, що зниження гучності на вашому смартфоні — це ще одна корисна ідея. Простіше кажучи, чим вищий рівень гучності, тим більше енергії потрібно для відтворення звуку на вашому телефоні. Розгляньте можливість зменшити гучність та заощадити заряд батареї.

Раніше ми писали, що ще можна зробити, щоб збільшити тривалість роботи акумулятора вашого мобільного пристрою. Надмірне споживання енергії батареї може бути викликане надто високою яскравістю екрана смартфона.