Потрібно терміново замінити батарею смартфона: як вчасно розпізнати момент

Перед заміною батареї експерти рекомендують протестувати АКБ

Телефон давно став незмінним помічником людини у роботі, дозвіллі, навчанні та інших сферах життя. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть продовжити йому життя та вчасно зреагувати, якщо окремі деталі потребують заміни.

Акумуляторні батареї (АКБ) мобільних пристроїв мають певний ресурс роботи — під час активної експлуатації смартфона вони зношуються. Причому, від вартості гаджета цей процес ніяк не залежить — зносу піддаються абсолютно всі батареї, пише Іtechua.

Основні ознаки зношеності АКБ:

уповільнення роботи пристрою,

перегрів, часті зависання,

низьку автономність.

Перш ніж міняти батарею, експерти рекомендують протестувати її на придатність. Для цього можна використовувати як вбудовані системні інструменти, так і сторонні додатки. У налаштуваннях смартфонів Samsung і Xiaomi є розділ "Акумулятор". У ньому відображається максимальна ємність АКБ. У міру експлуатації пристрою вона знижується.

Власники смартфонів інших виробників можуть використовувати для перевірки стану акумулятора додаток AccuBattery. З його допомогою можна дізнатися, які програми є найбільш "ненажерливими".

Для визначення реального зносу акумуляторного блоку смартфона необхідно розрядити його до 15%. Далі потрібно зарядити батарею до 100%. Після цього можна відкривати додаток AccuBattery. Якщо ємність АКБ нижче 80%, то її краще замінити.

Не забувайте що зношена батарея набагато гірше тримає заряд на холоді — іноді це навіть призводить до мимовільного вимкнення апарата.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді режим вібрації зберігає більше заряду батареї, аніж увімкнення звичайного звуку для сповіщень.