Рятуємо гаджет: що зробити з телефоном, якщо в нього потрапила вода

Не варто класти мокрий смартфон у ємність з рисом, як радять багато лайфхаків у мережі

Якщо ваш мобільний телефон впав у воду, потрібно відразу висушити його, зокрема, рідина може зіпсувати динаміки. Користувачам важливо знати, як діяти у такому разі.

Прибрати воду зі смартфона дуже просто, і трюк із рисом не знадобиться. Про це пише Pocket-lint.

Так, перш за все вимкніть гаджет. Поки смартфон мокрий, не варто користуватися ним і заборонено підключати до джерела живлення.

Для початку висушіть телефон за допомогою чистого рушника або тканини. Краще зберігати стійке положення гаджета, не струшувати його, щоб рідина не проникла в сховані куточки та щілини пристрою.

Ще один важливий крок – дістати ту частину телефону, де встановлені SIM-картка та microSD. Так ви відкриєте для вентиляції додатковий отвір.

Ключовий момент, якщо ваш телефон намок, залишити його сохнути. Покладіть смартфон на рушник або тканину з мікрофібри та не чіпайте пару днів (48 годин – стандартний період). Бажано, щоб приміщення було провітрюваним. Після того, як минуло 48 годин, можна вмикати смартфон.

У мережі часто пишуть про лайфхак із рисом для сушіння телефону. Однак не поспішайте опускати гаджет у миску з крупою, це може призвести до подряпин на пристрої. А ось пакети із силікагелем, які часто продаються в упаковці для електроніки, можуть допомогти поглинути рідину. Розміщуйте силікагель під гаджетом і зверху, поки він сохне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити динаміки мобільного телефону. Щоб не зіпсувати гаджет, відмовтеся від гострих предметів.