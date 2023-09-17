Змініть лише два параметри: як зарядити iPhone у чотири рази швидше

Технічні експерти розкрили секрети швидкого заряджання iPhone

Сучасні iPhone заряджаються досить швидко, однак і потреби користувачів у телефонах зараз високі, через що завжди актуальна і бажана економія навіть кількох зайвих годин.

І щоб її досягти і скоротити час зарядки iPhone до чотирьох разів, достатньо змінити лише два параметри в налаштуваннях. Яких саме, — називають експерти для Daily Mail.

Перш за все, увімкніть "режим польоту". У цьому режимі телефон перестає використовувати функції мобільного зв’язку, бездротовий інтернет, Bluetooth та радіо, які розряджають пристрій у фоновому режимі. Щоб увімкнути його, перейдіть до "Налаштування", потрібний параметр буде вгорі.

Крім "режиму польоту" варто змінити ще один параметр. Перейдіть до пункту "Акумулятор" та увімкніть "Режим низького заряду", щоб збільшити швидкість заряджання.

Як стверджують технічні експерти, включення всього двох цих функцій допоможе зарядити ваш iPhone до 90% лише за півтори години .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому для телефону шкідлива зарядка до 100% — з часом це може дуже скоротити термін його служби.