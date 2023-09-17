Гаджет не тупитиме: що потрібно зробити з телефоном, якщо він занадто повільний

Прискорити роботу смартфона допоможуть прості кроки

Мобільний телефон, який довго завантажує програми та відкриває файли, не потрібен нікому. Однак користувачі можуть прискорити роботу гаджета за допомогою нескладних хитрощів.

Що робити, якщо у вас повільний смартфон? Ефективними порадами ділиться ресурс Pocket-lint.

Крок 1: вимкніть і знову увімкніть телефон. Іноді звичайне перезавантаження пристрою може усунути проблему.

Крок 2: очистіть кеш. Якщо ви зіткнулися з повільною роботою конкретних програм, а не всього гаджета, то, ймовірно, варто навести лад з кешуванням.

Крок 3: звільніть пам’ять. У вас обмежений обсяг внутрішньої пам’яті, чим більше ви її заповнюєте, тим гірша продуктивність смартфона. Очистіть гаджет від непотрібних файлів, програм та вмісту кошика.

Крок 4: оновіть телефон. Перевіряйте, чи пропонує ваш смартфон нові оновлення, і встановлюйте їх за наявності. Така проста звичка усуне багато проблем із "гальмуванням" гаджета.

Крок 5: виконайте скидання до заводських налаштувань. Якщо нічого не допомогло, то така дія може бути розумною. Пам’ятайте, що в такому випадку всі дані видаляються, а ще вам доведеться заново входити в облікові записи.

Крок 6: перевірте швидкість інтернету. Іноді повільне завантаження призводить до поганого з’єднання мережі. Підключайтеся до Wi-Fi, якщо мобільні дані не дозволяють швидко завантажувати вебсторінки.

Крок 7: видаліть віджети. Перестаньте використовувати віджети, особливо якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі.

Крок 8: вимкніть відстеження розташування. Ця функція регулярно оновлює й надсилає дані з вашого телефону туди і назад, що може негативно вплинути як на час автономної роботи, так і на швидкість роботи телефону.

Раніше "Телеграф" пояснював, з яких причин мобільний телефон працює повільно. Проблема криється у дефіциті пам’яті й не лише.