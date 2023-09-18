Не режимом енергозбереження єдиним: спритні трюки заощадять заряд мобільного телефону

Перейдіть на темний режим екрана, а ще не забудьте вимкнути фонові оновлення програм

Мобільний телефон, який швидко розряджається, величезна проблема для будь-якого користувача. Однак прості правила та звички допоможуть заощадити заряд гаджета.

Щоб батарея смартфона залишалася зарядженою довше, скористайтеся вправними трюками. Порадами для збільшення часу автономної роботи Xiaomi ділиться Gizchina.

Що зробити з телефоном, щоб він довше залишався зарядженим:

Вимкніть непотрібні функції. Енергію пожирають, зокрема, Bluetooth, GPS та NFC.

Енергію пожирають, зокрема, Bluetooth, GPS та NFC. Активуйте режим заощадження батареї. Це найпростіший спосіб знизити продуктивність й обмежити фонову активність смартфона.

Це найпростіший спосіб знизити продуктивність й обмежити фонову активність смартфона. Використовуйте темний режим дисплея. Так екран, один із головних пожирачів заряду, менше розряджатиме гаджет.

Так екран, один із головних пожирачів заряду, менше розряджатиме гаджет. Зменшіть яскравість екрана. Чим яскравіший ваш дисплей, тим більше заряду він споживатиме.

Оновіть програмне забезпечення телефону. Оновлення часто включають оптимізацію батареї, що допоможе продовжити термін служби батареї.

Оновлення часто включають оптимізацію батареї, що допоможе продовжити термін служби батареї. Не забувайте про Power Bank. У критичних ситуаціях поповнюйте заряд гаджета за допомогою зовнішнього акумулятора.

У критичних ситуаціях поповнюйте заряд гаджета за допомогою зовнішнього акумулятора. Закрийте програми, які ви не використовуєте. Додатки, що працюють у фоновому режимі, також можуть розрядити батарею.

Додатки, що працюють у фоновому режимі, також можуть розрядити батарею. Регулярно очищуйте кеш. І звільнете пам’ять, і збільшете час роботи телефону без підзарядки.

І звільнете пам’ять, і збільшете час роботи телефону без підзарядки. Видаліть програми, якими ви не користуєтеся. Навіщо вам зайве навантаження на акумулятор, так?

Навіщо вам зайве навантаження на акумулятор, так? Тримайте телефон у прохолодних умовах. Акумулятор смартфону розряджається швидше, якщо стає занадто гарячим.

Обмежте фонову активність програм. Це одна з найчастіших причин, чому гаджет швидко розряджається.

Це одна з найчастіших причин, чому гаджет швидко розряджається. Вимкніть анімацію. Не завжди необхідні опції виснажують батарею телефону.

Не завжди необхідні опції виснажують батарею телефону. Завантажте програму для економії заряду батареї. Так ви можете стежити за станом акумулятора.

Так ви можете стежити за станом акумулятора. Виконайте скидання до заводських налаштувань. Кардинальний крок, якщо перераховані вище дії не дали результату.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що батарея телефону потребує заміни. Розпізнати цей момент дуже легко.