Додатки на смартфоні потребують оновлень: як часто це варто робити

Через брак часу користувачі часто ігнорують повідомлення про оновлення для мобільних додатків

Телефон давно став незмінним помічником людини у роботі, дозвіллі, навчанні та інших сферах життя. Для використання мобільного пристрою є ряд правил, які допоможуть продовжити йому життя. Також не варто забувати про оновлення — це впливає на роботу вашого гаджета.

Оновлення для ОС і мобільних додатків відбуваються постійно. У 2021 році власники мобільних пристроїв встановили на них 230 млрд мобільних програм — у порівнянні з 2016 роком кількість завантажених застосунків збільшилася на 63%. Усі вони потребують регулярних апдейтів. Чому саме — пише itechua.

Максимальний захист телефона

Регулярно оновлення випускаються розробниками додатків не просто так, адже крім нових функцій у них часто враховані та виправлені ті вразливості, які використовують хакери для розкрадання особистих даних. Відтак, регулярне встановлення оновлень врятує вас від зловмисників.

Безпека пристроїв близьких і членів сім’ї

Якщо встановлені вдома ПК, які не оновлюються — вони можуть використовуватися хакерами як можливість для отримання доступу до особистої інформації не тільки їхніх власників, а й членів їхніх сімей. Кіберзлочинці здатні отримати доступ до соціальних мереж, месенджерів або електронної пошти з метою розсилки шкідливого софту вашим контактам.

Підвищення продуктивності гаджета

Встановлення оновлень допоможе вам вирішити проблеми продуктивності. Їх виявляють розробники під час тестування ПЗ. Більше того, добровільно встановлюючи на пристрій апдейти, ви подовжуєте термін служби акумулятора, запобігаєте збоям у роботі додатків, прискорюєте завантаження сторінок тощо.

Розширення функціональності додатків

Часто встановлення оновлень призводить до розширення функціональності мобільних програм — користувачам стають доступні новітні функції, яких раніше в додатках не було. Тому оновлення не варто ігнорувати.

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