Не чекайте 100%: як заряджати мобільний телефон, щоб батарея прослужила довше

Вчасно ставте гаджет на зарядку, якщо не хочете "вбити" акумулятор

При зарядці мобільного телефону користувачам потрібно пам’ятати про прості правила. Не варто чекати, поки гаджет "здохне", повністю розрядившись, та й тримати пристрій у мережі до максимального відсотка небажано.

Якщо смартфон заряджати правильно, акумулятор прослужить довше. Про це йдеться у матеріалі How to geek.

Так, не рекомендується очікувати 0% заряду, перш ніж запустити зарядку гаджета. Дозволяти пристрою досягати 100% – ще одне табу. Краще заряджайте смартфон частіше, щоб завжди бути на зв’язку.

Пам’ятайте, що батарея має обмежену кількість циклів заряджання. Продуктивність акумулятора погіршиться або він повністю перестане утримувати заряд після вичерпання кількості цих циклів.

Часта повна розрядка, перезаряджання та недозаряджання смартфона можуть вплинути на цикли заряджання, тому варто їх уникати. У цьому випадку користувачам краще використовувати такі функції, як "Оптимізована зарядка", "Адаптивна зарядка" або "Оптимізована зарядка акумулятора" (залежно від моделі телефону). Такий важливий аспект допоможе збільшити термін служби акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рекомендується зберігати заряд смартфона у діапазоні від 20 до 80 відсотків. Такий стандарт вважається "золотим" та найбільш прийнятним для батареї телефону.