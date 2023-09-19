Істотно заощадите на електроенергії, якщо відключатимете ці гаджети на ніч: головні "пожирачі"

Якщо ви хочете заощадити на рахунках за електроенергію — ці поради вам допоможуть

Іноді, облік досить невеликих " деталей ", як-от відключення певних приладів проти ночі, може значно вплинути на ваш річний рахунок за електроенергію. Тож відключати їх бажано якомога більше.

Однак, перед тим, як поспішати і відключати всі прилади, розберімося, які з них найбільш "ненажерливі". Про четвірку гаджетів, які багато "їдять", пише портал santeplus.

Пристрої, що пожирають багато електроенергії

Телевізор

Навіть коли телевізор не використовується, він продовжує споживати електроенергію. Це один із пристроїв, який споживає найбільше електроенергії — близько 77 кВт на рік.

Комп’ютер

Якщо ви думаєте, що переведення комп’ютера в режим сну дозволить заощадити енергію, ви помиляєтесь. Фактично комп’ютер продовжує споживати електроенергію на рівні близько 38 кВт/рік.

DVD-програвачі

Оскільки DVD-програвачі, як правило, не є часто використовуваними пристроями, розумно відключити їх. Залишивши їх у режимі очікування, вони, як і раніше, споживають 58 кВт/рік.

Сушильна машинка

Подібно до настільного комп’ютера або телевізора, сушильна машина також споживає енергію, коли вона перебуває в режимі очікування. Вона споживатиме близько 103 кВт/рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі поради, щоб українці мали стабільний інтернет під час блекаутів.