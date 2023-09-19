Істотно заощадите на електроенергії, якщо відключатимете ці гаджети на ніч: головні "пожирачі"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо ви хочете заощадити на рахунках за електроенергію — ці поради вам допоможуть
Іноді, облік досить невеликих " деталей ", як-от відключення певних приладів проти ночі, може значно вплинути на ваш річний рахунок за електроенергію. Тож відключати їх бажано якомога більше.
Однак, перед тим, як поспішати і відключати всі прилади, розберімося, які з них найбільш "ненажерливі". Про четвірку гаджетів, які багато "їдять", пише портал santeplus.
Пристрої, що пожирають багато електроенергії
- Телевізор
Навіть коли телевізор не використовується, він продовжує споживати електроенергію. Це один із пристроїв, який споживає найбільше електроенергії — близько 77 кВт на рік.
- Комп’ютер
Якщо ви думаєте, що переведення комп’ютера в режим сну дозволить заощадити енергію, ви помиляєтесь. Фактично комп’ютер продовжує споживати електроенергію на рівні близько 38 кВт/рік.
- DVD-програвачі
Оскільки DVD-програвачі, як правило, не є часто використовуваними пристроями, розумно відключити їх. Залишивши їх у режимі очікування, вони, як і раніше, споживають 58 кВт/рік.
- Сушильна машинка
Подібно до настільного комп’ютера або телевізора, сушильна машина також споживає енергію, коли вона перебуває в режимі очікування. Вона споживатиме близько 103 кВт/рік.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі поради, щоб українці мали стабільний інтернет під час блекаутів.