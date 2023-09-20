Як налаштувати телефон, щоб він не розряджався надто швидко: дієві трюки
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Смартфон з темнішим екраном залишатиметься зарядженим довше
Автономний час роботи мобільного телефону – важлива характеристика будь-якого користувача. Якщо приділити увагу деяким параметрам гаджета, то вдасться заощадити заряд батареї.
Дієві трюки зроблять так, щоб ваш смартфон не розряджався швидко. Про це йдеться у матеріалі How to geek.
Як продовжити час роботи телефону без заряджання:
- Використовуйте короткий тайм-аут (час очікування) або тривалість автоматичного блокування.
- Зменшіть яскравість дисплея або виберіть автоматичну яскравість.
- Вимкніть активний дисплей на Android або iPhone.
- Використовуйте темний режим на телефонах з OLED-екраном (така ж установка на екранах інших типів не вплине на термін служби батареї).
- Обмежте програми, які споживають занадто багато заряду батареї.
- Вимкніть звуки та вібрацію клавіатури.
- Використовуйте полегшені версії або веб-версії програм.
- Вимикайте Bluetooth, GPS, NFC та Wi-Fi, коли вони не потрібні.
- Вимкніть або відкладіть повідомлення, які вам терміново не знадобляться.
Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон. Експерти визначили "золотий стандарт", який продовжить автономний час роботи гаджета.