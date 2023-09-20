Рус

Як налаштувати телефон, щоб він не розряджався надто швидко: дієві трюки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заощадити заряд дуже просто
Заощадити заряд дуже просто. Фото pexels.com

Смартфон з темнішим екраном залишатиметься зарядженим довше

Автономний час роботи мобільного телефону – важлива характеристика будь-якого користувача. Якщо приділити увагу деяким параметрам гаджета, то вдасться заощадити заряд батареї.

Дієві трюки зроблять так, щоб ваш смартфон не розряджався швидко. Про це йдеться у матеріалі How to geek.

Як продовжити час роботи телефону без заряджання:

  • Використовуйте короткий тайм-аут (час очікування) або тривалість автоматичного блокування.
  • Зменшіть яскравість дисплея або виберіть автоматичну яскравість.
  • Вимкніть активний дисплей на Android або iPhone.
  • Використовуйте темний режим на телефонах з OLED-екраном (така ж установка на екранах інших типів не вплине на термін служби батареї).
  • Обмежте програми, які споживають занадто багато заряду батареї.
  • Вимкніть звуки та вібрацію клавіатури.
  • Використовуйте полегшені версії або веб-версії програм.
  • Вимикайте Bluetooth, GPS, NFC та Wi-Fi, коли вони не потрібні.
  • Вимкніть або відкладіть повідомлення, які вам терміново не знадобляться.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон. Експерти визначили "золотий стандарт", який продовжить автономний час роботи гаджета.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфон #Телефон