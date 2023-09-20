Як налаштувати телефон, щоб він не розряджався надто швидко: дієві трюки

Смартфон з темнішим екраном залишатиметься зарядженим довше

Автономний час роботи мобільного телефону – важлива характеристика будь-якого користувача. Якщо приділити увагу деяким параметрам гаджета, то вдасться заощадити заряд батареї.

Дієві трюки зроблять так, щоб ваш смартфон не розряджався швидко. Про це йдеться у матеріалі How to geek.

Як продовжити час роботи телефону без заряджання:

Використовуйте короткий тайм-аут (час очікування) або тривалість автоматичного блокування.

Зменшіть яскравість дисплея або виберіть автоматичну яскравість.

Вимкніть активний дисплей на Android або iPhone.

Використовуйте темний режим на телефонах з OLED-екраном (така ж установка на екранах інших типів не вплине на термін служби батареї).

Обмежте програми, які споживають занадто багато заряду батареї.

Вимкніть звуки та вібрацію клавіатури.

Використовуйте полегшені версії або веб-версії програм.

Вимикайте Bluetooth, GPS, NFC та Wi-Fi, коли вони не потрібні.

Вимкніть або відкладіть повідомлення, які вам терміново не знадобляться.

Раніше "Телеграф" розповідав, до якого відсотка рекомендується заряджати мобільний телефон. Експерти визначили "золотий стандарт", який продовжить автономний час роботи гаджета.