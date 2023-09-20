Очищення пам'яті на телефоні не принесе проблем: 5 простих порад

Місце в телефоні не безмежне — періодично потрібно видаляти зайві файли

Сьогодні важко уявити своє життя без смартфона. Відповідно, потрібно слідкувати за тим, чи справно працює телефон та чи достатньо пам'яті у вашому гаджеті, адже ми щодня додаємо туди важливу (і не тільки) інформацію.

Існує кілька простих способів як почистити Андроїд від сміття, пише itechua.

Видаліть збережені файли з месенджерів

Перевірте автоматичне завантаження зображень та інших документів у пам’ять пристрою з чатів та каналів може зайняти багато місця, але вони не будуть постійно використовуватися.

Видаліть завантажену музику

Більшість онлайн-плеєрів зберігає ваші прослухані треки на пристрої для можливості повторного прослуховування. Це може мати багато пам’яті. Сучасні стрімінгові сервіси дозволяють слухати музику онлайн, не займаючи місце на пристрої.

Видаліть дублікати фото та відео

Сучасні смартфони мають досить потужні камери — тому фотографії займають багато місця в пам’яті. Можна автоматично надсилати фото та відео у хмарне сховище, щоб звільнити пам’ять та зберегти знімки на сервері.

Очистіть кеш браузера

Багато місця може займати кеш браузера, особливо якщо ви активно користуєтесь мобільним браузером. Знайдіть у налаштуваннях браузера кнопку для очищення збережених файлів. У Google Chrome це можна зробити в розділі "Налаштування" -> "Конфіденційність та безпека" -> "Очистити історію". Також варто перевірити теку завантажень та видалити непотрібні файли.

Видаліть програми та ігри, що не використовуються

Google Play пропонує багато корисних програм та ігор, які ми інколи встановлюємо та забуваємо про них. Вони продовжують займати місце у пам’яті пристрою, хоча вже не використовуються. Видаливши їх, ви можете звільнити місце на телефоні для дійсно потрібних речей.

Раніше "Телеграф" писав про догляд за вашим смартфоном, а саме — правильне чищення від бруду та пилу.