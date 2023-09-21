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Ось чому більше не варто заряджати телефон уночі: порада, яка допоможе продовжити життя гаджету

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб акумулятор прослужив довго, необхідно звертати увагу на певні дії
Щоб акумулятор прослужив довго, необхідно звертати увагу на певні дії. Фото santeplusmag.com

Ця звичка тільки здається невинною

Акумулятор стільникового телефону дуже важливий, оскільки він забезпечує хорошу роботу вашого смартфона. Щоб запобігти виходу з ладу батареї вашого гаджета, важливо дотримуватися кількох порад і "правил", як, наприклад, не заряджайте телефон усю ніч.

Ця звичка, яку робить багато людей, виявляється дуже шкідливою для вашого мобільного телефону і може призвести до пошкодження акумулятора вашого пристрою, пише santeplus. Чому — розповідаємо далі.

Чому не можна заряджати телефон уночі

Заряджаючи пристрій на ніч, можна пошкодити акумулятор мобільного телефону. Все тому, що вона буде перевантажена протягом багатьох годин навіть після досягнення 100%. Крім того, деякі батареї можуть нагріватися вночі та споживати більше електроенергії.

Більшість смартфонів мають літій-іонний акумулятор, який заряджається лише за кілька годин. Проте вночі ваш телефон може залишатися підключеним до мережі щонайменше 6 годин. Крім того, виробники смартфонів розробили систему, яка автоматично припиняє заряджання телефону при досягненні рівня заряду батареї 100%.

Вночі ваш смартфон зрештою розряджається, а підключений пристрій заряджатиме акумулятор, поки він знову не досягне 100%. Згодом акумулятор зношується, що знижує термін його служби і, отже, продуктивність.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо їсть зарядка від телефону. Лише одна з трьох причин, що призводять до цього явища, є безпечною для користувача.

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