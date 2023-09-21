Ось чому більше не варто заряджати телефон уночі: порада, яка допоможе продовжити життя гаджету

Ця звичка тільки здається невинною

Акумулятор стільникового телефону дуже важливий, оскільки він забезпечує хорошу роботу вашого смартфона. Щоб запобігти виходу з ладу батареї вашого гаджета, важливо дотримуватися кількох порад і "правил", як, наприклад, не заряджайте телефон усю ніч.

Ця звичка, яку робить багато людей, виявляється дуже шкідливою для вашого мобільного телефону і може призвести до пошкодження акумулятора вашого пристрою, пише santeplus. Чому — розповідаємо далі.

Чому не можна заряджати телефон уночі

Заряджаючи пристрій на ніч, можна пошкодити акумулятор мобільного телефону. Все тому, що вона буде перевантажена протягом багатьох годин навіть після досягнення 100%. Крім того, деякі батареї можуть нагріватися вночі та споживати більше електроенергії.

Більшість смартфонів мають літій-іонний акумулятор, який заряджається лише за кілька годин. Проте вночі ваш телефон може залишатися підключеним до мережі щонайменше 6 годин. Крім того, виробники смартфонів розробили систему, яка автоматично припиняє заряджання телефону при досягненні рівня заряду батареї 100%.

Вночі ваш смартфон зрештою розряджається, а підключений пристрій заряджатиме акумулятор, поки він знову не досягне 100%. Згодом акумулятор зношується, що знижує термін його служби і, отже, продуктивність.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо їсть зарядка від телефону. Лише одна з трьох причин, що призводять до цього явища, є безпечною для користувача.