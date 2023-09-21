Чому телефон сідає, навіть коли ним не користуються: названо три неочевидні причини

Пристрій може інтенсивно втрачати заряд з незрозумілих причин

Одна з функцій буквально "пожирає батарею" смартфона, проте часом він швидко сідає навіть коли ним не користуються. Це може мати кілька причин.

Про те, чому так може статися, пише портал itechua. Фахівці також дають поради, як виправити ситуацію.

Чому смартфон розряджається в режимі очікування

Коли смартфон працює у звичайному режимі та має прийнятний рівень сигналу мережі, заряд витрачається як завжди. Якщо ж пристрій потрапляє в зону нестійкого сигналу, він сідає швидше. Навіть якщо власник не користується телефоном, на підтримку сигналу в таких умовах споживається в кілька разів більше енергії, ніж у звичайному режимі.

Також при поганому мережевому сигналі часто смартфон перемикається з LTE на 3G або 3G на Edge, що потребує багато енергії. Нерідко так відбувається у дорозі. Найкращий спосіб заощадити заряд, коли немає мережі — увімкнути авіарежим або вибрати в налаштуваннях смартфона оптимальний тип підключення 2G/EDGE/E.

Чому розряджається вимкнений телефон

Смартфон, який не використовується, зазвичай відключають. Навіть якщо в момент відключення там було 100% заряду, при включенні через тривалий час пристрій може бути абсолютно "пустим". Річ у тому, що у вимкненому телефоні зберігається контур протікання струму, через що невелика частина енергії витрачається на підтримку працездатності. Впливає на розрядку і температура — коли дуже спекотно чи холодно заряд витрачається швидше.

Чому смартфон некоректно показує заряд батареї

Іноді власник зауважує, що смартфон довго не розряджається зі 100%, або навпаки – заряд починає зникати буквально на очах, хоча телефон лежить без діла. Це тим, що алгоритми операційної системи не точно визначають стан батареї й часто переоцінюють його. Саме тому може здаватися, що в якийсь момент смартфон розряджається швидше або навпаки повільніше, хоча на ньому запущені енергоємні програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто заряджати телефон уночі. Це загрожує поломками та порушеннями в роботі пристрою.