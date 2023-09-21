Як записати та надіслати відеоповідомлення на iPhone: п’ять простих кроків

Розповідаємо, як залишити відеоповідомлення на автовідповідач у FaceTime

Якщо ваші контакти не відповідають на відеодзвінок негайно, це може дратувати. Можливо, хтось із них знаходиться в незручніх обставинах і просто не знає, як поміняти фон у FaceTime. У будь-якому разі, ви можете відразу залишити своє відеоповідомлення — як на автовідповідачі під час звичайного дзвінка.

Це стане в пригоді, якщо ви хочете терміново сказати щось важливе або запросити до розмови ще одного абонента. Портал Guiding Tech поділився інструкцією, як це зробити.

Як надіслати відеоповідомлення FaceTime на iPhone

Фото: Guiding Tech

Якщо ваші контакти не можуть відповісти вам у FaceTime, надсилання такого повідомлення принаймні повідомить їх, чому ви телефонуєте. Ось як це зробити:

Крок 1. Якщо на відповідь на виклик FaceTime не відповіли, торкніться "Надіслати відео" внизу праворуч.

Фото: Guiding Tech

Крок 2. Натисніть "Увімкнути камеру", щоб записати повідомлення.

Фото: Guiding Tech

Крок 3. Після завершення таймера зворотного відліку почніть відеозапис.

Після завершення таймера зворотного відліку почніть відеозапис. Крок 4. Натисніть значок 🟥унизу, щоб зупинити запис.

Натисніть значок 🟥унизу, щоб зупинити запис. Крок 5. Після запису відео торкніться піктограми стрілки внизу екрана, щоб надіслати відео.

Ви також можете зберегти відео на вашому гаджеті. Для цього потрібно натиснути на відповідну піктограму у верхньому правому кутку. Крім того, повідомлення можна перезаписати — ця функція відображається у нижньому правому куті.

Як переглянути відеоповідомлення FaceTime на iPhone:

Натисніть "Відео" під назвою контакту, на виклик якого ви не можете відповісти.

Торкніться піктограми "Відтворення", щоб переглянути відео.

Ви також можете зберегти відео для перегляду пізніше у програмі "Фото".

Фото: Guiding Tech

Відеоповідомлення FaceTime на iPhone зручно використовувати, коли ваш контакт або не відповідає, або відхиляє ваш вхідний дзвінок. Надсилання відеоповідомлення допоможе зрозуміти контекст дзвінка та зв’язатися з вами за потреби. Ця функція буде працювати, якщо у вас та вашого контакту встановлено iOS 17 на обох iPhone.

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