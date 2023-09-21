У новому iPhone вирішили важливу проблему із зарядкою: у чому вона полягає

Нові моделі можуть служити довше

У новому iPhone 15, який цього місяця представила Apple, є одна функція, яка дозволить суттєво продовжити термін служби батареї.

У попередніх моделях цього параметра немає. Що це за опція та як її включити, розповіли в iPhone Addict.

Потрібний параметр можна знайти в "Налаштування" -> "Акумулятор" -> "Справність та заряджання акумулятора". Там будуть доступні функції "оптимізований заряд акумулятора" та "обмеження до 80%". Другої опції у власників старіших моделей iPhone немає.

А суть цієї функції проста: багато експертів у техніці радять не заряджати телефон до 100% і не допускати його повної розрядки. Оптимальним вважається тримати рівень заряду в проміжку від 20 до 80%. Вважається, що так акумулятор працюватиме довше, причому це стосується всіх гаджетів на акумуляторах, не тільки iPhone.

На тлі цього Apple ввела у нових моделях можливість автоматичного обмеження максимального рівня заряду 80%. За замовчуванням цей параметр не активовано, користувачі можуть включити його за бажанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки новий iPhone буде коштувати в Україні.